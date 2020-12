Secretariado de Sarto tem núcleo de mulheres, nomes técnicos e aliados de Roberto Cláudio

O secretariado do prefeito eleito Sarto Nogueira, anunciado nesta quarta-feira (30), é cercado de questões simbólicas. O destaque das mulheres em pastas estratégicas é uma marca que o próprio pedetista fez questão de citar ao anunciar os nomes. A lista revela ainda um núcleo duro que acompanha Sarto e a manutenção de nomes conhecidos da gestão Roberto Cláudio, que, aliás, deixa aliados bem posicionados na gestão.

As mulheres vão coordenar boa parte do orçamento municipal na próxima gestão. Elas estarão à frente de um tripé considerado por Sarto como fundamental para a superação da pandemia.

Flávia Teixeira (Finanças) ficará, como antecipamos nesta coluna, com a chave do cofre municipal. Caberá a ela a coordenação de um plano de retomada econômica. Dalila Saldanha (Educação), uma das poucas que permanece no mesmo cargo da gestão atual, ficará responsável pelo plano de retomada das aulas presenciais.

A estratégia de vacinação da população, prioridade número um para o próximo prefeito, será o desafio maior de Ana Estela Fernandes (Saúde), que atuou como adjunta na administração que está se encerrando. E completa a lista, a secretária de Meio Ambiente, Luciana Lobo (Seuma), também remanescente da gestão Roberto Cláudio, que estava na Controladoria.

Influência

O prefeito Roberto Cláudio sai do governo, mas deixa aliados próximos em cargos estratégicos da gestão. Além dos nomes já citados, Samuel Dias (Infraestrutura), Marcelo Pinheiro (Planejamento) e João Pupo (Coordenação de Regionais) fizeram parte do núcleo duro do prefeito que se despede.

Élcio Batista, vice-prefeito eleito, ficará à frente do Iplanfor. Ele, portanto, ficará na parte de planejamento urbano de médio e longo prazos. A indicação acabou surpreendendo, pois esperava-se que ficasse em um cargo mais executivo.

Partidos aliados como Cidadania, com Alexandre Pereira (Turismo), PSDB, com Ozires Pontes (Esportes), e PP, com Rodrigo Nogueira (Desenvolvimento Econômico), também mantêm espaço no primeiro escalão. Cláudio Pinho, aliado histórico de Sarto e prefeito que está encerrando o mandato de prefeito em São Gonçalo do Amarante, ficará na pasta de Direitos Humanos.

Vereadores

Também chamou atenção, a presença de apenas um vereador na lista do primeiro escalão: Elpídio Nogueira, irmão de Sarto (Cultura). Havia a expectativa de convocação de mais nomes para beneficiar suplentes no Legislativo. As atenções agora se voltam para o segundo escalão e para a indicação das secretarias regionais.

Veja quem são os novos secretários da Prefeitura de Fortaleza: