Sarto acerta detalhes do secretariado; confira nomes que devem estar na gestão

O prefeito eleito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), está debruçado sobre o organograma da Prefeitura da Capital no que diz respeito aos cargos de primeiro e segundo escalões da gestão para montar o seu secretariado. A confirmação dos nomes sairá nesta semana.

Não é uma tarefa fácil para o pedetista a formatação da equipe. Ele está dividido entre o desejo de seguir contando com alguns secretários da gestão Roberto Cláudio, a necessidade de acomodar partidos aliados que estiveram com ele na empreitada eleitoral e fazer um secretariado técnico nas diversas áreas.

Dentro desta equação, o desafio é fazer uma gestão com cara própria, por isso o aproveitamento dos integrantes da gestão atual é um aspecto a se observar em sua construção.

Critérios de escolha

Esta coluna apurou que Sarto já definiu que irá, sim, aproveitar auxiliares do prefeito Roberto Cláudio. A ordem, entretanto, é promover uma dança das cadeiras, trocando auxiliares de lugar na gestão. Na montagem da equipe, há duas linhas de atuação. Uma é eminentemente técnica. Essas áreas são Saúde, Educação e a Procuradoria-Geral do Município, por exemplo. A tendência é que não haja questões políticas na indicação desses nomes.

O caso da Saúde é peculiar. Médico, Sarto está buscando um nome técnico que tenha, preferencialmente, atuação destacada na pandemia. A percepção de quem acompanha de perto é que, nesta área, o nome tem que ser próximo do prefeito eleito.

Núcleo duro

Como já dissemos nesta coluna, há um núcleo duro que está praticamente certo para a gestão de Sarto. Elpídio Moreira, que é chefe de gabinete de Sarto na Assembleia Legislativa, deverá seguir com o prefeito. Para a gestão mais ligada a Sarto, outro nome certo é o de Renato Lima, atual coordenador das regionais na gestão Roberto Cláudio, que já era ligado a Sarto, deverá também ocupar um posto de destaque na estrutura mais próxima do prefeito, podendo estar na Secretaria de Governo.

Mais nomes

Samuel Dias é um nome certo. Com papel estratégico na gestão Roberto Cláudio e também na campanha eleitoral de Sarto, participando da coordenação, Samuel participou também da transição. Um possível destino de Samuel é a área de infraestrutura, que já ocupou na primeira gestão de Roberto Cláudio.

Mobilidade

Outro membro da atual gestão que deve ficar é Luiz Alberto Saboia. Secretário executivo de Conservação e Serviços Públicos, Saboia é um dos responsáveis pela política de mobilidade urbana da gestão Roberto Cláudio, umas das mais bem-sucedidas da gestão, na avaliação até de adversários políticos.

Por falar em Conservação, outro que deverá ficar é João Pupo, o atual titular da pasta. Homem de confiança do grupo político, Pupo sempre comanda a parte jurídica das campanhas eleitorais. Ele, porém, deverá ir para uma outra pasta, pelo que apurou esta coluna.

Contemplado

Ferruccio Feitosa é outro nome da atual gestão que deverá permanecer para a administração que começa em 1º de janeiro. Ferruccio comanda a Regional II, na atual gestão, esteve engajado na campanha eleitoral e também participou da transição. O destino, no entanto, ainda é incerto.

Vereadores

A outra missão do prefeito Sarto na montagem do secretariado será olhando para a Câmara Municipal. No Legislativo, há a necessidade de contemplar nomes estratégicos do ponto de vista eleitoral e também em compensar parlamentares não reeleitos.

Pelo menos dois vereadores serão chamados a compor a gestão, além de suplentes. Entre titulares, nomes devem vir do PDT, mas também de outros partidos da base aliada.

Cláudia Gomes, do DEM, por exemplo, poderá ser convocada. Além de contemplar o partido aliado, ainda abre vaga na Casa para que Adams Gomes, filho do deputado estadual Tin Gomes (PDT), possa assumir o mandato. Entre os suplentes, um que é certo ser convocado para compor a gestão é Ésio Feitosa (PSB).





Ele, hoje, é suplente do PSB e foi líder da gestão Roberto Cláudio na Casa. Não conseguiu se reeleger, mas deve ser chamado. Outro que está no radar é Iraguassu Filho (PDT). As articulações, entretanto, devem ser concluídas nesta semana.