Primeiras ações na gestão

Ficou para o prefeito eleito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), a tarefa de implementar as 12 Secretarias Regionais na Capital. O projeto, aprovado no fim de 2019, teve o prazo para execução prorrogado por mais 180 dias — a contar do dia 31 de dezembro de 2020. Contudo, Sarto deve optar por fazer a mudança ainda no início da sua gestão, para assegurar um melhor funcionamento da máquina pública. A priorização dessa agenda na Capital pode facilitar a acomodação de aliados do pedetista, que ainda esperam definições sobre os cargos na próxima gestão.

Definições

O prefeito eleito ainda conversa com aliados para definir como será o primeiro escalão de sua equipe a partir do dia 1° de janeiro, data de sua posse. A Câmara Municipal de Fortaleza segue em alerta sobre as indicações para definir a composição da Mesa Diretora em acordo com os aliados.

Articulações

O bloco de oposição na Câmara Municipal espera bater o martelo com o atual presidente, vereador Antônio Henrique (PDT), sobre a posição que eles vão ocupar na chapa para a eleição da Mesa Diretora. Uma vaga teria sido prometida aos opositores, mas eles querem espaço nas comissões. Segundo um vereador de oposição, falta só esse detalhe para fechar apoio ao nome de Henrique que concorrerá à reeleição.

O bloco de oposição espera se reunir com Antônio Henrique na próxima segunda-feira (28), antes da chapa ser fechada.

Mudanças nas cadeiras

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em reunião extraordinária ontem, recebeu o pedido de renúncia da deputada estadual Patrícia Aguiar (PSD). Ela foi eleita prefeita de Tauá. Na sessão, a Assembleia deu posse ao suplente David Ney Gonçalves de Macedo, o David de Raimundão (MDB). Uma das consequências dessa mudança é a composição da Mesa Diretora. Quem assume temporariamente a terceira secretaria é o deputado Leonardo Pinheiro (PP), e a quarta secretaria vai para o deputado Osmar Baquit (PDT).

Renúncias

Quem ainda resta se licenciar são os deputados Sarto Nogueira, eleito prefeito de Fortaleza, e Nezinho Farias (PDT), eleito prefeito de Horizonte. Está prevista para que no dia 31, às 10h, a Mesa Diretora se reúna para deliberar sobre os pedidos de renúncia. Os dois prefeitos eleitos, portanto, deixarão para apresentar o pedido de renúncia no último dia antes de assumirem os mandatos no Executivo.

*A coluna foi redigida pela equipe de Política

PontoPoder Cafezinho

Powered by RedCircle