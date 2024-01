Retorno de Ednaldo Lavor à Prefeitura embaralha o jogo da sucessão em Iguatu

O retorno do prefeito Ednaldo Lavor (PSD) ao comando do Executivo em Iguatu embaralhou as cartas do jogo da sucessão municipal que ocorrerá em outubro deste ano. A nove meses da eleição, a maior cidade da região Centro-Sul do Estado vive um clima de incerteza política em relação à prefeitura e aos grupos que irão disputar a liderança nas urnas.

Ednaldo, mesmo que permaneça no cargo até o fim do mandato, não poderá concorrer à reeleição. No entanto, seu retorno à liderança do município altera a dinâmica política da cidade por conta da própria força do Poder Executivo.

Neste momento, pelo menos três grupos estão se organizando na cidade, tornando o cenário da sucessão ainda mais incerto e intensificando a competição pelo cargo.

Veja também

Um deles é liderado pelo deputado estadual e ex-prefeito da cidade, Agenor Neto. Esse grupo pretende lançar como candidato o filho dele, José Ilo Neto.

Outra liderança que está reunindo apoio na cidade é o deputado estadual Marcos Sobreira. A família já ocupou o comando do município e está se preparando para a disputa pelo Executivo.

Uma incógnita na disputa é a posição do Partido dos Trabalhadores (PT), do governador Elmano de Freitas. Durante 2023, surgiram especulações de que Sá, do PT, poderia ser candidato. No entanto, como Agenor Neto é vice-líder do governo na Assembleia. A aproximação entre o parlamentar e o governador pode influenciar a decisão.

Além disso, o presidente da Câmara Municipal, Ronald Bezerra, que assumiu interinamente o comando do município na ausência de Ednaldo Lavor, rompeu com o grupo governista e também é mencionado como possível candidato na sucessão.