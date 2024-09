Reta final: Camilo Santana prioriza municípios em que aliados enfrentam campanhas duras

De férias do Ministério da Educação desde segunda (23), Camilo Santana já deu start na estratégia de atuação na reta final do pleito eleitoral. Nas mais importantes cidades do Estado, aliados do ministro encaram campanhas duras e ele deve priorizar estas cidades.

Na pesquisa Quaest contratada pela TV Verdes Mares em Fortaleza, em agosto, o petista aparecia, segundo a opinião dos eleitores ouvidos, como o político que mais influenciava o voto, seguido por Lula (PT) e Roberto Cláudio (PDT). Não à toa, a prioridade do ministro, segundo ele próprio, é a campanha do aliado Evandro Leitão, em Fortaleza.

O candidato aliado do ministro demonstrou crescimento nas pesquisas Quaest e está tecnicamente empatado com Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT). A fase final da campanha será decisiva para a definição do cenário de segundo turno. No início desta semana, Camilo já participou de ato com o aliado.

No fim de semana, a agenda do ministro foi no Cariri. Lá, a candidatura de Fernando Santana (PT) apresenta sinais crescimento nas pesquisas Ipec,contratadas pela TV Verdes Mares Cariri. Conforme os dados mais recentes, ele está em empate técnico com o prefeito Gledson Bezerra (Podemos), mas numericamente ainda está atrás: 45% a 41%. Na cidade, Lula e Camilo, nesta ordem, são os maiores influenciadores de votos.

Cenário também acirrado

Nas próximas semanas, Camilo também deve intensificar campanha em Sobral, na região Norte do Estado.

Berço político dos irmãos Ferreira Gomes, a Cidade está vivenciando uma eleição marcada por atos de violência e por uma disputa acirrada entre Izolda Cela (PSB), ex-governadora e aliada de Camilo e Cid Gomes, e Oscar Rodrigues (União).

Aliados de Izolda consideram que uma intensificação da campanha com a presença de Cid e Camilo pode ser decisiva na reta final.