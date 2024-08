PT aposta alto na estratégia 'Lula, Camilo e Elmano' para tentar puxar votos no Interior

A pesquisa Quaest contratada pela TV Verdes Mares sobre a corrida eleitoral em Fortaleza revela um cenário de peso considerável aos aliados puxadores de votos, são os padrinhos políticos. Nomes que influenciam as intenções de voto e que acabam virando estratégias partidárias não só para a Capital, mas também para o Interior.

Os dados da pesquisa mostram que, na Capital, o ministro Camilo Santana e o presidente Lula são os dois líderes que, de acordo com a percepção dos eleitores consultados em Fortaleza, mais influenciam o voto.

O PT, partido dos dois, aposta nisso em Fortaleza, ao fortalecer as interações entre Evandro Leitão, Camilo e Lula, mas principalmente no Interior do Estado. O partido formalizou 96 candidaturas a prefeito e, entre elas, há uma marca: a estratégia de aproximar Lula, Camilo e Elmano dos candidatos.

Caucaia

Legenda: Em Caucaia, Catanho reúne os correligionários nas peças de campanha Foto: Reprodução

Em Caucaia, por exemplo, a aposta é em Waldemir Catanho, candidato apoiado pelo PT e pelo atual prefeito Vitor Valim. Catanho é próximo da deputada federal Luizianne Lins, mas foi secretário do governador Elmano e tem apostado no conhecimento sobre Camilo e Lula para vencer uma disputa em uma cidade na qual ainda não havia sido candidato antes de 2024.

Em Juazeiro do Norte, Fernando Santana é a aposta. Um nome ligado a Camilo Santana que tem explorado fortemente a parceria com Elmano, Camilo e Lula para tentar convencer o eleitorado.

Em Quixadá, candidato de oposição, Victor Marques, é filho de Ilário Marques, ex-prefeito da Cidade. Lá, as peças publicitárias exploram a imagem dos aliados petistas como estratégia eleitoral.

Santa Quitéria e Iguatu

Legenda: Candidatura de Lígia Protásio, em Santa Quitéria, investe em Lula, Camilo e Elmano como puxadores de votos Foto: Divulgação

Caso semelhante ocorre em Santa Quitéria em que a atual vice-prefeita, Lígia Protásio, disputa o comando da cidade como candidata de oposição. A aposta do PT no município é investir no alinhamento com os demais poderes executivos, com o apoio da trinca Elmano, Camilo e Lula.

Por fim, em Iguatu, o candidato Ilo Neto, recém-chegado ao partido e membro de uma tradicional família da Cidade também aposta nos padrinhos políticos para retomar a prefeitura do Município.

Ofensiva petista

Com candidatos em quase 100 municípios, o PT tem uma estratégia nacional de elevar o número de chefes do Executivo nos municípios de olho no embate nas urnas em 2026, quando Lula poderá ser candidato à reeleição.