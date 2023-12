Promotor Harley de Carvalho será o novo chefe da Procuradoria Geral de Justiça

O governador Elmano de Freitas (PT) confirma as expectativas e acaba de indicar o promotor Harley de Carvalho Filho para o cargo de Procurador-geral de Justiça (PGJ). Ele vai chefiar o Ministério Público do Estado do Ceará pelos próximos dois anos.

A indicação do chefe do Executivo acabou frustrando as expectativas de indicação do nome mais votado na lista tríplice para o cargo, que foi o promotor Eneas Romero. Entretanto, a indicação faz parte de ato discricionário do governador e ele pode escolher qualquer um dos três indicados na lista.

QUEM É HARLEY DE CARVALHO

Harley de Carvalho é promotor há 21 anos e já ocupou cargos de gestão no comando do MP. Ele é próximo do atual PGJ, Manuel Pinheiro, que emplaca um aliado em sua sucessão. Na atual gestão, Harley ocupa o cargo secretário auxiliar do PGJ e coordenador do Programa de Transformação Digital do Ministério Público.

O novo PGJ já assume a instituição em um ano estratégico, com eleição municipal, cuja coordenação cabe ao Ministério Público Federal, mas a atuação é feita pelos promotores do MPCE.

SAIA JUSTA INSTITUCIONAL

A escolha do novo PGJ foi precedida de um constrangimento institucional entre o governo e o MP. Antes da votação para a escolha da lista tríplice, os concorrentes assinaram um acordo por meio do qual se comprometiam a abrir mão da indicação, caso não fossem o mais votado na lista.

O acordo interno, portanto, sem validade jurídica, foi questionado pelo governador ao encaminhar ofício para a comissão eleitoral interna. Após a saia-justa, os três mais votados recuaram do acordo, e, nesta sexta-feira (22), o governador anunciou a sua decisão.