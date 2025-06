Projeto quer exigir profissionais para emergência e equipamentos médicos em academias de Fortaleza

Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza pretende criar novas regras e exigências para academias de musculação e estabelecimentos de atividades físicas intensas como os boxes de crossfit. A proposta, de autoria do Vereador Wellington Sabóia (Podemos), sugere exigência de Atestado de Aptidão Física aos usuários, presença constante de profissionais para emergências e uma série de equipamentos como desfibriladores.

A ideia é propor uma regulamentação mais rígida para o setor, fundamentada, de acordo com o parlamentar, no Código de Defesa do Consumidor, especificamente na “proteção da vida, saúde e segurança contra riscos” das atividades.