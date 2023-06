Prestes a assumir as Docas, Lúcio evita entrar na briga dos irmãos e adverte: 'não é familiar'

Lúcio Ferreira Gomes, irmão de Cid e Ciro Gomes, está prestes a assumir a presidência da Companhia Docas do Ceará, responsável pela gestão do Porto do Mucuripe. O cargo é uma indicação política do governo Lula e foi confirmado após meses de indefinição. Ele aguarda apenas a liberação do Estado do Ceará, pois é servidor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, mas está envolvido em uma divergência entre os irmãos.

Em contato com esta coluna, Lúcio adverte que as questões entre o senador e o ex-ministro são políticas e que isso, de alguma forma, causa um "desconforto" para ele.

"Eu sabia que essa pergunta em algum momento seria feita a mim. E tenho pensado muito sobre a resposta a dar. Não estou confortável, mas vejo isso como uma crise do partido. Não é uma questão familiar. Não vou dizer que não afeta as relações familiares, mas é uma crise política que atingiu a família, e não o contrário".

Lúcio é o único dos cinco filhos de José Euclides e Maria José que até hoje não disputou cargos eletivos, embora seja filiado ao PDT. No entanto, ele ocupou diversos cargos no poder público, inclusive nas gestões dos irmãos, e opina sobre o assunto.

"São dois líderes que prestaram serviços de grande relevância ao povo cearense e ao Brasil. Eu não sou protagonista dessa crise, e não serei instrumento de discórdia. Se eu puder contribuir para a união, eu ajudarei", sugere, sem entrar no mérito dos conflitos que, pelo menos por enquanto, afastam os dois irmãos.

"Ainda é muito recente o motivo do desentendimento (que ocorreu devido à eleição de 2022). Ainda haverá desdobramentos, mas acredito que uma reconciliação não seja impossível. Não é fácil, mas é possível", declarou.

Articulação nacional

A posse de Lúcio na Companhia Docas foi resultado de uma articulação política entre o ministro Camilo Santana e o senador Cid Gomes com o governo federal. A divergência entre os irmãos em relação à gestão de Lula também causa "desconforto".

"Não posso dizer que estou totalmente confortável, mas é uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do Ceará por meio deste importante órgão. Além disso, o presidente Carlos Lupi ocupa um cargo muito mais elevado no Ministério da Previdência", declarou.