Presidente do STF, Barroso cumpre agenda institucional no Ceará na segunda-feira

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, estará em Fortaleza na próxima segunda-feira (21) para compromissos institucionais com representantes do sistema de Justiça cearense. A visita do ministro corre em um momento de crise na relação entre os Três Poderes em Brasília e de debate intenso sobre o papel do Supremo no País.

Pela manhã, Barroso será recebido na sede da OAB Ceará, e à tarde participa de encontro com magistrados cearenses na sede da FIEC, na Aldeota. A agenda inclui reuniões com o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Heráclito Vieira, além de lideranças da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e da Associação Cearense de Magistrados (ACM).

A expectativa é que o ministro trate de pautas estruturantes para o Judiciário, como acesso à Justiça, celeridade processual e fortalecimento das instituições, temas que têm ganhado centralidade no CNJ sob sua presidência. A presença do ministro também é simbólica, em meio às discussões sobre o equilíbrio entre os Poderes e o papel do Supremo na consolidação democrática.