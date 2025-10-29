Prefeitura entrega Plano Diretor à Câmara; relator será o líder do prefeito

Uma comitiva de secretários do prefeito Evandro Leitão (PT) entrega, nesta quarta-feira (29), à Câmara Municipal, o projeto do Plano Diretor de Fortaleza, após conclusão dos debates no âmbito do Poder Executivo. A proposta, que tem pontos polêmicos, agora será discutida pelos vereadores e a expectativa é que seja aprovada ainda neste ano.

O ato de entrega está previsto para ocorrer ainda pela manhã aos vereadores com a presença de secretários como João Vicente, do Meio Ambiente, e Artur Bruno, do Ipplan. Veja também Inácio Aguiar Vereadores reclamam de regras aprovadas e admitem mudar o Plano Diretor

Esta coluna apurou que o relator da proposta na Casa será o vereador Bruno Mesquita (PSD), líder do prefeito na Casa. Esta será uma função estratégica pela necessidade de diálogo para avançar nos temas sensíveis. A avaliação do Executivo é que o parlamentar consegue dialogar com os diversos segmentos da Casa.

O Plano Diretor é um dos principais projetos em debate nesta legislatura e planeja o ordenamento urbano da cidade para a próxima década. A discussão inicial ocorre na comissão especial do Plano Diretor e, em seguida, vai ao plenário.