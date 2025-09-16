Prefeito de Potiretama é condenado por incêndio criminoso; Cidade aguarda marcação de nova eleição

O prefeito de Potiretama, Luan Dantas Félix (PP), sofreu um novo revés na Justiça. Depois de ter o mandato cassado em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), ele foi condenado na Justiça comum, em decisão da Vara Única da Comarca de Alto Santo. A sentença impõe a ele uma pena de pouco mais de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por envolvimento em um incêndio criminoso com motivação política.

Incêndio premeditado e retaliação política

Luan Dantas está preso preventivamente após ter sido denunciado como mandante de um incêndio contra a residência de um advogado, Fernando Antônio Bezerra Freire, que representava opositores dele e atuava em denúncias ligadas às irregularidades na gestão de Luan, investigadas pelo Ministério Público do Ceará.

O crime ocorreu em 2024, na zona rural de Alto Santo, e teria sido executado com uso de óleo diesel como acelerador de chamas, segundo a decisão judicial.

Segundo o juiz, o conjunto de provas como perícias técnicas, depoimentos de testemunhas e laudos da Coordenadoria de Inteligência da SSPDS, confirmou a premeditação e o papel de comando de Luan Dantas, que agiu em retaliação a denúncias de corrupção na Prefeitura. A decisão ainda manteve a prisão preventiva do prefeito.

Caminho aberto para nova eleição

Com a condenação na esfera criminal, o gestor, que segue preso, passa por mais um desgaste político. No campo eleitoral, Luan já havia sido cassado no TRE-CE por abuso de poder político e econômico.