Pré-candidato a presidente, Ronaldo Caiado cumpre agenda em Fortaleza

Pré-candidato à Presidência da República em 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), cumpre agenda em Fortaleza, nesta quarta-feira (6). O gestor deve participar de evento na área de alfabetização, do qual participará também o governador Elmano de Freitas (PT), além de um Congresso Nacional do Corpo de Bombeiros.

A presença do governador goiano na capital cearense tem movimentado bastidores da oposição local, especialmente dentro do União Brasil, partido ao qual Caiado é filiado e que, no Ceará, enfrenta divisões internas que refletem a complexidade do atual cenário político.

No Estado, o partido se fragmenta em três frentes:

Um grupo majoritário de oposição ao governo estadual, capitaneado pelo presidente estadual e ex-deputado Capitão Wagner;

Outro grupo mais afinado com o Palácio da Abolição, representado por lideranças como o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e aliados;

E uma ala que adota uma postura independente, liderada pelo deputado federal Moses Rodrigues.

Cobiça para a eleição 2026 Com o União Brasil cobiçado para a disputa municipal de 2026, a visita de Caiado também desperta interesse por uma possível agenda política paralela. O deputado estadual Felipe Mota (União), por exemplo, tenta articular nos bastidores um encontro do goiano com lideranças da oposição local, embora não haja confirmação oficial de evento partidário até o momento.