Por que o lockdown demorou a acontecer no Ceará? Camilo Santana responde

Desde o início de fevereiro, a situação do Ceará em relação à pandemia do coronavírus é considerada grave pelos especialistas em Saúde. Ainda na primeira quinzena do mês passado, os números de internações se multiplicavam, assim como o de novos casos. Em várias cidades do País, a recomendação era de lockdown por, pelo menos, 14 dias, para tentar conter a onda que parecia avassaladora. E se confirmou.

Neste momento, dia 4 de março de 2021, em que o governador Camilo Santana (PT) decretou o isolamento social rígido, a pergunta que se faz é: Por que o lockdown demorou a ser decretado?

Em entrevista exclusiva, da qual este colunista participou no telejornal CETV 1ª Edição, da TV Verdes Mares, o chefe do Executivo responde a essa pergunta.

Segundo ele, as medidas adotadas desde então, como o toque de recolher, conseguiram reduzir o fluxo de pessoas nas ruas. Além disso, a abertura de novos leitos de UTI, saltando de 186 para 933 leitos para covid-19 no Estado, e a redução do horário de funcionamento de algumas atividades, foram medidas considerada também como positivas. Entretanto, não conseguiram frear o crescimento da curva de casos.

A adoção do lockdown neste momento, segundo Camilo, ocorre pelo risco real de colapso na estrutura de saúde, tendo em vista que a abertura de novos leitos tem estrutura limitada.

Confira o trecho em que o governador argumenta sobre a demora no lockdown: