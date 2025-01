Pé-de-Meia: cinco pontos para entender o bloqueio de recursos e o futuro do programa

O Tribunal de Contas da União (TCU) tomou uma decisão que pode afetar a vida de milhões de jovens brasileiros: o bloqueio de R$ 6 bilhões do programa Pé-de-Meia, que concede bolsa de estudos para que estudantes de baixa renda possam concluir o ensino médio. O corte atinge uma das políticas públicas mais visíveis do governo Lula tocada pelo Ministério da Educação.

O ministro Camilo Santana garante que não haverá cortes no programa, pelo menos em curto prazo, mas é preciso um entendimento para resolver o impasse.

A seguir, explicamos, em cinco pontos, os motivos, as controvérsias e os possíveis desdobramentos desse impasse.

1. Risco de interrupção do programa

A decisão do TCU coloca em xeque o futuro do Pé-de-Meia. Com o bloqueio, o fundo responsável pelo programa, o FIPEM (Fundo de Custeio da Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar), só tem recursos para manter os pagamentos até março.