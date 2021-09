Paulo Guedes reclama de precatórios a serem pagos a Estados "de oposição"; Ceará na lista

Em entrevista a uma rádio de São Paulo na noite desta quarta-feira (15), o ministro da Economia, Paulo Guedes , reclamou da explosão de gastos com o pagamento de precatórios prevista para 2022. E complementou: vai beneficiar estados governados pela oposição, entre eles o Ceará que tem, segundo o ministro, R$ 4 bilhões a receber.

Os outros dois estados apontados pelo ministro são Bahia (R$ 10 bilhões) e Pernambuco (R$ 2 bilhões). A elevação dos precatórios ocorre por conta de ações judiciais que se arrastam desde 2002.

A bronca do ministro é que após passarem os governos Lula, Dilma e Temer, o pagamento cai no colo do governo Bolsonaro em um ano eleitoral.