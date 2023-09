Passe livre estudantil custará R$ 23 milhões por ano em Fortaleza; vejas as regras para uso

Para a implantação do passe estudantil gratuito em Fortaleza, a Prefeitura prevê um custo de R$ 2,3 milhões por mês letivo, totalizando R$ 23,1 milhões por ano com a nova política pública. Os custos serão arcados pelo Município. As informações constam no projeto que a gestão municipal está encaminhando nesta segunda-feira (25) à Câmara Municipal de Fortaleza.