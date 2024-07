Partido Novo tem três nomes para cargo de vice na chapa de Eduardo Girão; veja perfis

Com a pré-candidatura posta de Eduardo Girão à Prefeitura de Fortaleza, o Partido Novo discute agora o nome que vai ocupar o posto de candidato à vice-prefeito na chapa. Os nomes cotados são: o executivo Geraldo Luciano, a ativista Olga Freire e a dentista e empresária Silvana Bezerra.

O partido deverá ter, assim, uma chapa pura, sem coligações. O nome do escolhido será anunciado em entrevista coletiva, na terça-feira (30), às 15h, no BS Design, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A convenção da legenda está marcada para o próximo sábado (3).