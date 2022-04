No Cariri, Domingos Filho amplia ofensiva do PSD para estar na chapa majoritária do grupo governista

Em discurso a aliados em Juazeiro do Norte, nesta sexta-feira (8), o presidente estadual do PSD, ex-vice-governador Domingos Filho, afirmou que o seu partido estará na chapa majoritária do grupo governista na sucessão estadual. Aliados o colocam como postulante à vaga de vice na chapa, mas o assunto ainda não foi posto em discussão, tendo em vista o grande número de partidos aliados a serem ouvidos para a definição.

A afirmação de Domingos Filho, que pouco depois, foi reforçada pelo filho dele, deputado federal Domingos Neto, indica que o PSD, um dos maiores partidos da base, deverá intensificar a ofensiva para estar presente entre os cargos majoritários.

Embora o assunto ainda vá demorar para uma resolução, o que há de concreto até agora é que Camilo Santana será candidato ao Senado. Como o PDT, maior partido da base, pleiteia ter a cabeça de chapa, ou seja, indicar o candidato a governador, a vaga que sobra é o posto de vice-governador.

Como a base aliada é ampla, haverá dificuldade para o comando do grupo político contemplar todos os interesses nas eleições que estão por vir.

Domingos Filho Presidente estadual do PSD “O PSD foi o partido que mais cresceu na Eleição (municipal de 2020), legitimamente. Achamos legítimo que o partido possa estar na chapa majoritária. E posso dizer a vocês: Estará”.

Partidos mais influentes

Com 26 prefeitos, o PSD era o segundo maior partido da base em números de prefeitos, atrás apenas do PDT.

No mês de janeiro, entretanto, um movimento articulado pelo governador Camilo Santana e o deputado federal José Guimarães resultou na filiação de 12 gestores municipais ao PT. O partido passou a contar com 29 prefeitos.

A disputa pela vaga de vice na chapa não é a única a ter de ser administrada pelo comando do grupo governista. Diferente do que se diz sob os holofotes, há focos de incêndio na disputa pela cabeça de chapa e até mesmo pela indicação da suplência de senador.

Apesar disso, entretanto, mais uma vez, as definições deverão ficar para o fim do prazo estabelecido pela Legislação que é julho.