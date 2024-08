Nas redes sociais, Sarto bate bola com Roberto Cláudio sobre ações da Prefeitura

A campanha eleitoral do prefeito Jose Sarto (PDT) nas redes sociais está seguindo uma estratégia já prevista por esta Coluna: o uso constante do aliado e ex-prefeito Roberto Cláudio em bate bola sobre ações e obras da Prefeitura nos últimos anos. As peças publicitárias do pedetista misturam elementos como memes e virais com um tipo de prestação de contas ao eleitor.

Tentando fugir da lógica de apoios nacionais, diante da polarização entre Lula e Bolsonaro, exploradas por adversários na campanha como Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), o prefeito busca a reeleição tentando pautar o embate direto com os adversários locais e as realizações da gestão liderada por ele.

Os dados da pesquisa Quaest contratada pela TV Verdes Mares na última semana mostram que entre os influenciadores de votos aliados, Roberto Cláudio aparece em terceiro lugar. Entre os aliados de Sarto, é o que aparece melhor posicionado.

Roberto Cláudio já dividiu cenário com Sarto na abertura da campanha em corrida para mostrar as intervenções na orla de Fortaleza, já apareceu defendendo a atuação do prefeito durante a pandemia e até enumerando obras do correligionário na educação e Saúde. No último fim de semana, Roberto Cláudio comandou a reinauguração da Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema. Neste período eleitoral, o prefeito não pode participar destes eventos.

As aparições do ex-prefeito o colocam diante da opinião pública e da população como o principal cabo eleitoral do prefeito que busca a reeleição em uma disputa acirrada com outros quatro concorrentes.