Na base governista, cresce a expectativa sobre dobradinha sobralense na disputa ao Senado

Os últimos movimentos da política cearense deram força a uma possibilidade que vem agitando os bastidores no Interior: a dobradinha sobralense na chapa governista na disputa ao Senado. Adversários no município, Cid Gomes (PSB) e Moses Rodrigues (União) podem estar juntos na foto oficial de campanha, ao lado do governador Elmano de Freitas, caso os movimentos de bastidores se confirmem nos próximos dias.

Cid Gomes tem defendido o nome de Júnior Mano na disputa, mas aliados têm afirmado nos bastidores que o senador estaria mais disposto a topar a empreitada que tem sido defendida pela maioria dos partidos aliados de Elmano.

Moses lidera a ala governista dentro da federação União Progressista, que tenta garantir apoio do conglomerado ao governador na eleição de outubro. Na última semana, inclusive, o grupo começou uma para mostrar ao comando nacional que tem mais viabilidade eleitoral do que o grupo que faz oposição no estado, liderado pelo ex-deputado federal Capitão Wagner.

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Se esse movimento se concretizar, o compromisso feito nos bastidores, pelo comando do grupo governista, é garantir uma vaga à federação na chapa majoritária, que seria para Moses, na disputa ao Senado.

Se os dois movimentos se confirmarem, Sobral, principal município da região Norte do Estado, teria as duas vagas de Senado na chapa majoritária comandada pelo governador Elmano de Freitas, natural de Baturité.

A última vaga, de vice-governador, seria disputada pelas demais regiões sob comando das lideranças partidárias.

Moses considera natural a articulação

Apesar dos projetos diferentes em Sobral, Moses diz que não se pode municipalizar a eleição estadual.

“Ser adversário não é ser inimigo. E reconhecer a capacidade que ele (Cid Gomes) tem junto aos prefeitos é uma coisa que devemos ser sincero e correto na análise. Não podemos municipalizar um debate de uma eleição estadual. Isso não é interessante para nosso grupo político nem para o governador Elmano”. Moses Rodrigues Deputado federal

Cid aprova a aproximação do União Brasil

Sem citar o adversário local, Cid Gomes declarou no último fim de semana que a garantia de apoio da federação é importante para o grupo governista.