Mulheres devem ser maioria na escolha do Tribunal de Justiça para cargo de desembargador; veja nomes

O Tribunal de Justiça do Ceará vai eleger, nesta quinta-feira (17), oito novos desembargadores para compor o pleno da Corte. As vagas são destinadas aos juízes estaduais, sendo quatro delas pelo critério de merecimento e outras quatro por antiguidade. A sessão será presidida pela presidente do Tribunal, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e será transmitida pelo canal do TJCE no Youtube, a partir das 9h.

O Pleno do TJCE conta, atualmente, com 43 desembargadores. Em outubro do ano passado, porém, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto da Corte, criando 10 novas vagas. Destas, oito ficam com a magistratura e duas serão preenchidas por advogados, as vagas do chamado quinto constitucional.

53 membros passará a ter o Tribunal de Justiça do Ceará após o processo de escolha

Entre os juízes, as vagas preenchidas pelo critério de antiguidade, como o próprio nome sugere, são para os magistrados mais antigos. Neste caso, a escolha dos desembargadores ocorre por aclamação, a menos que haja interesse de algum membro do Pleno de contestar a antiguidade do concorrente, o que, normalmente, não ocorre. Neste caso, há oito concorrentes para as quatro vagas.

Já o critério de merecimento envolve uma série de requisitos como prova de produtividade no exercício da função e qualificação profissional, por exemplo. Neste caso, os 43 desembargadores atribuem uma nota, que vai até 100, para cada um dos 22 concorrentes às quatro vagas.

Apostas das listas

Diferentemente do caso da escolha dos advogados, que envolve muitas articulações políticas, a seleção dos magistrados, por ter os critérios citados e não passar pela escolha do governador do estado, acabam sendo procedimentos mais formais, internamente.

Ouvindo fontes do Poder Judiciário estadual, esta coluna apurou os favoritos para a disputa das vagas de desembargador. No critério de antiguidade devem ser eleitos, sem surpresas, os juízes:

Francisco Chagas Barreto Alves

Carlos Augusto Gomes Correia

José Evandro Nogueira Lima Filho

Maria Ilna Lima de Castro

Já entre os magistrados por merecimento, em uma escolha mais complexa, outros critérios podem entrar na conta dos desembargadores, mas, conforme apurou esta coluna, quatro mulheres são as mais cotadas. São elas:

Rosilene Ferreira Facundo

Jane Ruth Maia de Queiroga

Silvia Soares de Sa Nobrega

Andréa Mendes Bezerra Delfino

Os novos membros do Tribunal de Justiça do Ceará podem ser empossados ainda neste mês de março, ainda com data a ser definida.

Vagas do quinto

No último dia 10 de março, o Conselho da OAB-CE aprovou o nome de 12 advogados, divididos em duas listas sêxtuplas, para ocuparem as duas vagas do quinto constitucional na Corte.

Os nomes, agora, passam pelo crivo do TJCE, que reduz as duas listas para três nomes cada. A sessão do pleno para tratar do assunto está marcada para o próximo dia 24.

As duas listas tríplices são encaminhadas ao governador Camilo Santana que escolhe os dois novos nomes para compor a Corte.

Veja as listas completas dos juízes concorrentes aos cargos

Por antiguidade

Francisco Chagas Barreto Alves

Carlos Augusto Gomes Correia

José Evandro Nogueira Lima Filho

Maria Ilna Lima de Castro

José Lopes de Araújo Filho

Benedito Helder Afonso Ibiapina

Djalma Teixeira Benevides

Cid Peixoto do Amaral Neto

Por merecimento

José Lopes de Araújo Filho

Benedito Helder Afonso Ibiapina

Maria Regina Oliveira Camara

Paulo de Tarso Pires Nogueira

Eduardo de Castro Neto

Djalma Teixeira Benevides

Cid Peixoto do Amaral Neto

Rosilene Ferreira Facundo

Jane Ruth Maia de Queiroga

Maria Marleide Maciel Mendes

Andréa Mendes Bezerra Delfino

José Krentel Ferreira Filho

Silvia Soares de Sa Nobrega

Rita Emília de Carvalho Bezerra de Menezes

Ana Luiza Craveiro Barreira

Francisco Jaime Medeiros Neto

Carlos Henrique Garcia de Oliveira

Francisco Eduardo Torquato Scorsafava

Valeska Alves Alencar Rolim

Fátima Maria Rosa Mendonça

Maria Lúcia Falcão de Nascimento

Francisca Francy Maria da Costa Farias