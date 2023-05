MP acusa prefeito de Aquiraz de crime de responsabilidade e pede devolução de R$ 9,7 milhões

O Ministério Público do Estado apresentou denúncia criminal ao Tribunal de Justiça do Ceará contra o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PL). O gestor está sendo acusado de Crime de Responsabilidade pela contratação irregular de 470 servidores em 2021, em meio à pandemia. Na ação, o MP requer ainda que o prefeito devolva R$ 9,7 milhões aos cofres públicos.

A Ação Penal Pública foi movida pela Procuradoria dos Crimes contra o Patrimônio Público (Procap) e está aguardando manifestação do gestor. Na última sexta-feira (28), a desembargadora Rosilene Ferreira Facundo, relatora do caso, deu prazo de 15 dias para a defesa.

A denúncia detalha que, no ano de 2021, em meio à pandemia da Covid-19, o gestor realizou contratações de pessoal irregularmente. Naquele momento, normas em vigor determinavam a proibição de aumento de despesas de pessoal pelo poder público, o que foi reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal.

As contratações supostamente irregulares, de acordo com a denúncia, aconteceram em diversas secretarias, mas recaem sob a responsabilidade do prefeito Bruno Gonçalves por terem sido assinadas por ele mesmo.