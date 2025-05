Ministro rechaça comparações com Bolsonaro e promete revisão de cortes nas universidades

Em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, nesta segunda-feira (26), o ministro da Educação, Camilo Santana, disse estar defendendo no governo que as universidades federais não suportam o corte de verbas determinado pela equipe econômica, após a aprovação do Orçamento Geral da união pelo Congresso Nacional. Ele rechaçou comparações com o que ocorreu no governo Bolsonaro e disse que o presidente Lula reunirá os reitores nesta terça-feira (27) para “dar boas notícias”.