'Meu futuro partidário será decidido com tranquilidade', diz Evandro Leitão após decisão do TRE

Após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) de autorizar a desfiliação de Evandro Leitão do PDT, o parlamentar disse, em nota a esta Coluna, que o "futuro partidário será decidido com muita tranquilidade", ainda sem dar pistas sobre qual será o seu destino.

A estratégia do parlamentar, que preside a Assemblei Legislativa cearense, era aguardar a decisão judicial para anunciar o partido ao qual deve se filiar, mas isso ainda não deve acontecer imediatamente.

Evandro é sondado por alguns partidos, entre eles PT e PSB, e está sendo apontado como pré-candidato a prefeito de Fortaleza.

A decisão do TRE-CE acontece no olho do furacão de um novo capítulo da crise interna do PDT, de onde Evandro está saindo. O presidente da Assembleia, entretanto, mantém forte contato com os deputados estaduais da legenda que também podem trocar de partido em breve.

Na nota, Evandro diz que a decisão foi uma "vitória do bom senso e da democracia".