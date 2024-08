Líder do governo na Assembleia tenta eleger dois irmãos como prefeitos no interior

Líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (ainda filiado ao PDT) mira expandir influência em municípios da região Norte do Estado nas eleições municipais. E a aposta dele é emplacar dois irmãos como prefeitos: Aníbal Filho, em Granja, e Márcio Aldigueri, em Jijoca de Jericoacoara.

Embora tenham atuação política relativamente recente, os irmãos são de uma família tradicional da política do interior, filhos de Aníbal Arruda e sobrinhos de Esmerino Arruda e Vicente Arruda, ambos com ampla atuação política no Ceará, tendo sido, por exemplo, deputados federais.

Márcio Aldigueri é o candidato homologado pelo PSD à Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, outro importante município do Litoral Oeste do Estado. Nele fica a vila de Jericoacoara, uma das praias mais visitadas do Brasil, com previsão de fortes investimentos nas próximas décadas. Márcio vai disputar com o apoio do atual prefeito, Lindbergh Martins.