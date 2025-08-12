Léo Suricate: um "sobrevivente" na tribuna da Assembleia

A posse do suplente Léo Suricate (Psol) na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (12), escreveu o protocolo e revelou mais que um novo nome no plenário. Vindo da periferia de Fortaleza e do típico humor cearense nas redes sociais, o deputado estreou com um discurso feito de emoção e marcado pela própria trajetória: “Eu sobrevivi, passei dos 29 anos… o Estado não foi feito pra nós”.

Entre tropeços na leitura do juramento e frases diretas ao público como quando, em dificuldade de ler, soltou “É isso negrada, pelo menos um meme vai ter”, Léo expõe, sem filtros, a distância entre o formalismo do parlamento e a realidade de boa parte da população que ele agora representa.

Aos 33 anos, o novo deputado simboliza parte de uma mudança de perfil na política cearense e brasileira: jovem, periférico, de linguagem popular e com forte conexão com o mundo digital.