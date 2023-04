Justiça suspende decreto do prefeito e determina retorno das aulas nas escolas de Acopiara

O juiz Paulo Lacerda de Oliveira Júnior, da 2ª Vara Vara Cível da comarca de Acopiara, determinou a suspensão de um decreto do prefeito do Município, Antônio Almeida, que interrompia as aulas na rede municipal de educação. Em decisão liminar, a pedido do Ministério Público Estadual, o magistrado determinou o retorno imediato das atividades presenciais das escolas, além dos serviços de transporte e merenda escolar.