Alegando excesso de chuvas, prefeito suspende aulas na rede municipal por 25 dias e gera revolta

A população do município de Acopiara, no Interior do Estado, vive dias difíceis após a decisão do prefeito da Cidade, Antônio Almeida, de suspender, por 25 dias, as aulas nas escolas da rede municipal da Cidade. A medida foi tomada por decreto e o ato foi publicizado nas redes sociais da Prefeitura. O ato está gerando revolta na população.