Justiça concede direito de resposta a André Fernandes em vídeo sobre feminicídio

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) concedeu, na quarta-feira (23), direito de resposta ao candidato à prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), em uma publicação feita nas redes sociais pelo deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados.

A postagem foi feita na plataforma X e exibe trecho de vídeo em que André Fernandes, ao tratar do tema feminicídio, usa a expressão “dane-se”. O assunto repercutiu na imprensa nacional. Na decisão, o desembargador Daniel Carvalho Carneiro negou a retirada do conteúdo das redes sociais, mas concedeu direito de resposta ao candidato do PL.