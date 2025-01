Judiciário sem castelo: Tribunal de Justica do Ceará aposenta o 'palácio' de sua sede

Na reinauguração da sede do Tribunal de Justiça do Ceará, um detalhe passou despercebido por muitos: a mudança de nomenclatura do prédio. O antigo “Palácio da Justiça” agora se chama “Sede Judiciária”, sendo mantida a homenagem ao Desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra. A alteração pode parecer sutil, mas tem um propósito simbólico relevante, apurou esta Coluna com a Presidência da Corte.