Izolda cancela ida a evento com Lula após tragédia em escola de Sobral

A tragédia ocorrida na escola estadual Prof. Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, que deixou três adolescentes baleados por um colega de sala, modificou a agenda da governadora Izolda Cela, que considerou o caso gravíssimo e solicitou prioridade máxima ao assunto.

A gestora tinha viagem marcada nesta quarta-feira a São Paulo, onde participaria de um ato de governadores e senadores em apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Após o episódio, Izolda cancelou a viagem ao Sudeste que faria ao lado do senador eleito Camilo Santana.

O nome de Izolda, inclusive, aparece na lista enviada à imprensa pela assessoria da campanha de Lula para noticiar o encontro que ocorre logo mais, às 14h.

Protagonismo

Dentro do grupo político liderado por Camilo Santana e pela governadora, há um incentivo para que ela se aproxime de Lula, com quem esteve na visita na sexta-feira antes do primeiro turno da eleição. A estratégia visa dar mais protagonismo a ela, de olho em um eventual governo de Lula.

O mandato de Izolda Cela termina em 31 de dezembro. Em agosto passado, a governadora anunciou sua desfiliação do PDT, após o partido negar legenda para sua candidatura à reeleição. O escolhido pelo diretório foi Roberto Cláudio.

Em contato com esta Coluna, a governadora disse que não tem planos de se filiar a um novo partido, pelo menos por enquanto. Ela não descarta a possibilidade de voltar à vida partidária, mas diz que o foco agora é concluir a gestão.

O caminho natural, que seria se filiar ao PT, ao qual já é filiado o esposo, Veveu Arruda, fica, ao menos por enquanto, para um momento posterior.