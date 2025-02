Indicado há mais de um mês, vereador ainda não tomou posse como secretário da causa animal

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, em dezembro do ano passado, a nomeação do vereador de Fortaleza Erich Douglas (PSD) para comandar a Secretaria de Proteção Animal do Estado. No entanto, passados mais de 40 dias desde a indicação, ele ainda não tomou posse no cargo. A demora levanta questionamentos sobre a condução da pasta e evidencia uma disputa interna entre dois representantes da causa animal que, em 2026, irão brigar pelos mesmos espaços.

A secretaria foi criada no primeiro ano da gestão Elmano com a missão de fortalecer políticas públicas voltadas para a causa animal. Entretanto, desde sua criação, em 2023, enfrenta instabilidade por conta das sucessivas mudanças no comando.

O primeiro titular foi o deputado federal Célio Studart (PSD), que deixou a Câmara dos Deputados para assumir o posto. Porém, em poucos meses, ele voltou ao Parlamento, deixando a função vaga.

Em março de 2024, Célio foi novamente nomeado para a pasta, mas permaneceu por menos de um mês, já que decidiu lançar-se como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Sem apoio dentro e fora do partido, acabou retirando seu nome da disputa.

Desde então, a secretaria tem sido comandada interinamente. Neste momento, quem está à frente da função é Eliane Braz (PSD), suplente de deputada federal e ex-vereadora de Iguatu. A indefinição sobre a posse de Erich Douglas mantém o clima de transitoriedade na pasta.

Embate entre aliados

Legenda: Vereador de primeiro mandato, Apollo Vicz se licenciou para assumir a pasta de proteção animal na Prefeitura da Capital Foto: Divulgação

Nos bastidores, interlocutores avaliam que há uma dura disputa no PSD entre os representantes da causa animal. Um deles é Célio Studart, padrinho político de Erich Douglas. O outro é o vereador Apollo Vicz. O curioso é que os dois dividem a mesma bandeira e o mesmo partido, mas as convergências param por aí.

Vicz comanda a pasta na gestão municipal. Erich Douglas, por sua vez, foi anunciado como chefe da secretaria no Estado, mas ainda não tomou posse. Os dois grupos internos no PSD vão disputar os mesmos espaços na eleição de 2026.

Prejuízo às políticas públicas

Em meio à disputa velada, a falta de um titular na Secretaria de Proteção Animal também reflete na gestão estadual.

Com um comando interino quase permanente desde sua criação, há dificuldades na implementação de políticas estruturantes, o que acende o alerta entre defensores da causa animal.