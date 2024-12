Indicação de Onélia Santana ao TCE deverá ser concluída na Assembleia ainda nesta semana

O processo de escolha de Onélia Santana como conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE) deve ocorrer com brevidade na Assembleia Legislativa do Estado. A expectativa de membros da base do governo na Casa é que até o fim desta sexta-feira (13), o processo esteja concluído e seja enviado para nomeação pelo governador Elmano de Freitas (PT).