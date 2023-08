Indicação de Célio Studart ao governo mostra Elmano mexendo peças no tabuleiro eleitoral

Por meio das redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou a nomeação de mais um secretário do governo: Célio Studart (PSD) se licenciará do mandato de deputado federal em Brasília para assumir a pasta de proteção animal no governo estadual. O movimento vai além da criação de uma nova secretaria. Trata-se de uma jogada no xadrez eleitoral.

Ao indicar Studart ao cargo, Elmano de Freitas posiciona uma peça importante no tabuleiro de 2024 em Fortaleza. Com o ato, o chefe do Executivo formaliza a adesão do PSD, comandado pelo ex-governador Domingos Filho, ao grupo governista, inclusive para a articulação eleitoral na Capital.

O partido indicou Domingos como candidato a vice-governador na chapa do PDT, encabeçada por Roberto Cláudio, na eleição para governador no ano passado. Ambos acabaram em terceiro lugar, na eleição vencida por Elmano ainda no primeiro turno.

O PSD fazia parte da base de apoio do prefeito José Sarto em Fortaleza, mas no último fim de semana anunciou a entrega dos cargos na gestão municipal e sua decisão de aderir ao governo.

Esta coluna apurou que o movimento foi comunicado ao presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio, com antecedência. As negociações com o governo têm, pelo menos, dois meses de duração.

Nos bastidores, a adesão do PSD ao grupo partidário governista que deverá disputar a prefeitura da Capital no ano que vem é dada como certa.

No próximo fim de semana, outro movimento partidário reforçará a base governista no Estado. Eudoro Santana, pai do ministro Camilo Santana, assumirá o PSB, que formalizará sua adesão ao governismo.

Em 2020, o PSB apoiou o candidato do PDT à Prefeitura e indicou como vice Élcio Batista, hoje filiado ao PSDB.