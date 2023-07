Aliado do PDT na eleição 2022, PSD vai formalizar apoio e entrará na base do governo Elmano

O PSD deverá iniciar o segundo semestre deste ano como membro da base do Governo Elmano de Freitas (PT) no Estado. As tratativas entre as partes estão praticamente concluídas. Faltam apenas detalhes para oficializar a parceria. A sigla apoiou a candidatura de Roberto Cláudio (PDT) na eleição 2022.

Em termos numéricos, o PSD agregará três deputados estaduais ao grupo governista, ampliando ainda mais o largo arco de aliança do governador. Agora, cerca de 35 dos 46 deputados estaduais estão formalmente no apoio a Elmano. Lembrando que o PDT, com a maior bancada da Casa, está dividido. São 10 aliados de Elmano e três fazendo oposição abertamente.

Com representação na Assembleia Legislativa, agora são 10 partidos integrando a base. Dos 46 parlamentares estaduais, cerca de 35 apoiam o governo, um percentual superior a 75%.

O ingresso do PSD na base tem ainda uma simbologia por se tratar do partido que foi parte do arco de aliança do PDT no embate eleitoral do ano passado. O presidente estadual do Partido, ex-governador Domingos Filho, foi candidato a vice na chapa liderada por Roberto Cláudio.

Impactos eleitorais

Esta coluna apurou que a conversa entre as partes ocorre há meses e o martelo já está batido. A tendência é que a legenda ocupe uma Secretaria no Governo Elmano.

Mais do que o apoio à gestão, a chegada do PSD à base remete à disputa eleitoral de 2024. O PSD dispõe de uma boa estrutura partidária no Interior, com um grande número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Na capital, são dois vereadores, mas o maior triunfo é a fatia razoável do fundo eleitoral e o tempo de propaganda em Rádio e TV de que dispõe.