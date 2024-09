Governo do Estado dará ordem de serviço para sede do ITA no Ceará na quinta (19)

O Governo do Ceará marcou para quinta-feira (19) a assinatura da ordem de serviço para a construção do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no estado. O evento acontecerá às 15h45, no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com a presença do governador Elmano de Freitas, do ministro da Educação, Camilo Santana, do ministro da Defesa, José Mucio, e do comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar, Marcelo Kanitz Damasceno.

A implantação do ITA no Ceará foi anunciada ainda no ano passado. Em janeiro deste ano, a pedra fundamental do empreendimento foi lançada em Fortaleza pelo presidente Lula e o ministro Camilo Santana. Será a primeira unidade do ITA no Nordeste. A instituição é referência no Brasil na formação de profissionais para o setor aeronáutico e outros setores estratégicos da indústria.

As instalações do futuro campus ficarão onde hoje está localizado a Base Aérea de Fortaleza. A obra será tocada pelo governo do Estado, mas terá recursos federais.

Em entrevista recente ao Diário do Nordeste, o ministro Camilo Santana declarou que ainda neste ano haverá vestibular para as vagas do ITA em Fortaleza e também seleção para professores da unidade.