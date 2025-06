Evandro Leitão vai mobilizar rede escolar para tentar reduzir pontos de lixo na Cidade

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), escolheu a Escola Dois de Dezembro, na Barra do Ceará, para o início de uma iniciativa que tenta unir limpeza urbana e educação ambiental. Nesta quinta-feira (5), no Dia Mundial do Meio Ambiente, o gestor vai lançar o programa Joga Limpo, voltado à eliminação de pontos de lixo nas proximidades das escolas, a partir da articulação com a rede municipal de ensino.