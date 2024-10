Evandro diz lamentar disputa envolvendo futebol no segundo turno: 'não é isso que está em jogo'

Em sabatina promovida pela Verdinha FM nesta quarta-feira (23), Evandro Leitão, candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, disse que a mistura entre futebol e política prejudica o debate público no segundo turno em Fortaleza e atribui ao adversário, André Fernandes (PL), a exploração de temas que envolvem a paixão pelos clubes da Capital.

No reinício da campanha eleitoral no segundo turno, a tentativa de atrair parte do eleitorado mais ligado aos clubes Ceará e Fortaleza tem feito parte das estratégias de campanha.