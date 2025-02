Estado e 150 municípios cearenses recebem 'Selo Ouro' por avanço na alfabetização infantil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação, Camilo Santana, entregam nesta segunda-feira (10), em Brasília, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização a estados e municípios que se destacaram no compromisso com a alfabetização infantil. O Ceará será um dos agraciados com a certificação na categoria Ouro, a mais alta da premiação, assim como cerca de 150 municípios cearenses.