Entre oposição e governo, PDT admite incômodo com 'indefinição' e busca 'diálogos'

O presidente nacional em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, reafirmou à coluna que a sigla buscará manter o “diálogo interno” respeitando as posições internas, mas com o objetivo de consolidar uma posição partidária mais clara no Ceará. Desde o rompimento com o PT em 2022, o PDT vive um clima de indefinição, intensificado após a eleição municipal de 2024, quando parte do partido apoiou André Fernandes (PL) e outra parte esteve com Evandro Leitão (PT) no segundo turno.

Nesta sexta-feira (14), Carlos Lupi, ministro da Previdência do governo Lula e presidente nacional da legenda, desembarca em Fortaleza para encontros institucionais com o governador Elmano de Freitas e o prefeito eleito Evandro Leitão, além de uma reunião interna com as bancadas pedetistas na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa.

A expectativa em torno do encontro cresce diante das especulações sobre qual caminho o PDT tomará: manter-se na oposição e se alinhar ao grupo bolsonarista ou se reaproximar do governo petista.

“Queremos manter em diálogo. No caso do Evandro, já temos uma posição. A maioria da bancada na Câmara apoia a gestão, eu mesmo estive com Evandro no segundo turno, temos uma proximidade histórica. Em âmbito estadual, ainda não tivemos uma conversa com o governador. Ele tem demonstrado interesse em dialogar e nós estamos abertos”, diz Figueiredo.

Posição em Fortaleza

Na Capital, o movimento já está mais claro: seis dos oito vereadores do partido declararam adesão à base de Evandro Leitão. No entanto, o ex-prefeito Roberto Cláudio lidera um movimento de oposição a Evandro e Elmano.

Outra incógnita segue em âmbito estadual. André Figueiredo, que participará da reunião com Lupi e Elmano, reforça que o partido deve manter o diálogo, mas sem um fechamento de posição imediato.