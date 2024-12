Empresa denuncia dívida milionária e ameaça encerrar programa de passagens gratuitas em Caucaia

Em meio às denúncias feitas pela equipe do prefeito eleito, Naumi Amorim, sobre o caos nas finanças do Município de Caucaia, a empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade ameaça suspender o programa “Bora de Graça”, que oferece passagens de ônibus gratuitas dentro do município.

A Organização Guimarães Ltda., concessionária do transporte urbano, apresentou um requerimento à 2ª Promotoria de Justiça de Caucaia denunciando atrasos nos pagamentos do programa.

A política pública, que previa tarifa zero custeada pelo poder público, acumula uma dívida de mais de R$ 14 milhões em valores empenhados, porém não quitados, impactando a sustentabilidade da concessionária, conforme aponta documento recebido por esta coluna e entregue ao MPCE.

A empresa anunciou a retomada da cobrança de tarifas a partir de 17 de dezembro de 2024, com base em cláusulas contratuais que autorizam tal medida diante da inadimplência da Prefeitura.

Além disso, solicitou a abertura de inquérito civil para investigar possíveis irregularidades administrativas e improbidade por parte da gestão municipal, bem como a realização de revisões tarifárias para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A concessionária destacou que a situação compromete a operação, incluindo o pagamento de salários, a manutenção de veículos e a aquisição de combustíveis, e exige a intervenção do Ministério Público para assegurar os pagamentos e a revisão do contrato.

Conforme noticiado por esta coluna nesta quarta-feira (4), a gestão do prefeito eleito também procurou a promotoria da cidade para pedir o acompanhamento da transição de governo, devido a uma suposta dívida superior a R$ 200 milhões.