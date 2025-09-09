Em reunião do setor produtivo, empresário dá 'selo' de moderado ao petista Evandro Leitão

Em tempos de “polarização” nacional, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), recebeu um 'selo' que repercute positivamente no setor produtivo. Em reunião com um grupo de líderes empresariais, nesta segunda-feira (8), evento promovido pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais, o prefeito foi descrito pelo empresário Beto Studart como “um homem de centro”.

Para Studart, Evandro seria “capaz de dialogar com diferentes espectros políticos e de estabelecer pontes com o setor produtivo”. O empresário e ex-presidente da Fiec, uma das maiores lideranças do segmento no Ceará, não é apenas mais uma voz. O que ele fala costuma ser ouvido pelos pares. Neste sentido, a declaração dele soou como uma chancela ao prefeito no segmento.

Some-se a isso, o fato de que Beto já manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em outras ocasiões. No evento, ele criticou a polarização nacional: "tem feito mal ao País. Esse movimento não é construtivo", afirmou.

Em retribuição, o prefeito deu uma declaração para tranquilizar o setor. “Não mandaremos nada para a Câmara sem ser discutido com todos os setores. Vocês tem meu compromisso”, disse Evandro, em referência ao novo Plano Diretor, que está em debate neste momento e deve ser enviado à Câmara em novembro próximo.

Perfil moderado