Em reunião do setor produtivo, empresário dá 'selo' de moderado ao petista Evandro Leitão

Prefeito fez um balanço dos primeiros oito meses de gestão e pediu cooperação com os empresários

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 10:52)
Inácio Aguiar
Legenda: A presidente do Lide, Emília Buarque, liderou o encontro com Evandro Leitão (PT) e o empresário Beto Studart
Foto: Divulgação

Em tempos de “polarização” nacional, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), recebeu um 'selo' que repercute positivamente no setor produtivo. Em reunião com um grupo de líderes empresariais, nesta segunda-feira (8), evento promovido pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais, o prefeito foi descrito pelo empresário Beto Studart como “um homem de centro”.  

Para Studart, Evandro seria “capaz de dialogar com diferentes espectros políticos e de estabelecer pontes com o setor produtivo”. O empresário e ex-presidente da Fiec, uma das maiores lideranças do segmento no Ceará, não é apenas mais uma voz. O que ele fala costuma ser ouvido pelos pares. Neste sentido, a declaração dele soou como uma chancela ao prefeito no segmento. 

Some-se a isso, o fato de que Beto já manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em outras ocasiões. No evento, ele criticou a polarização nacional: "tem feito mal ao País. Esse movimento não é construtivo", afirmou. 

Em retribuição, o prefeito deu uma declaração para tranquilizar o setor. “Não mandaremos nada para a Câmara sem ser discutido com todos os setores. Vocês tem meu compromisso”, disse Evandro, em referência ao novo Plano Diretor, que está em debate neste momento e deve ser enviado à Câmara em novembro próximo.

Perfil moderado 

Eleito pelo PT em 2024, Evandro já foi filiado ao PDT, legenda pela qual se elegeu deputado e chegou à presidência da Assembleia Legislativa. Essa trajetória mais moderada rendeu a ele resistências em setores da esquerda petista, que cobravam uma identidade mais alinhada ao discurso do partido. 