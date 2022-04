Em propaganda partidária, PSDB compara gestão de Eduardo Leite com a de Tasso Jereissati no Ceará

A propaganda institucional partidária do PSDB, que começa a ir ao ar nesta sexta-feira (22), o partido compara a gestão do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à administração de Tasso Jereissati no Ceará, entre as décadas de 1980, 1990 e 2000, conhecida pelo slogan “o governo das mudanças”.

O gestor gaúcho deixou o cargo no início deste mês, para cumprir as regras eleitorais de desincompatibilização para os que pretendem ser candidatos em outubro. Leite perdeu as prévias internas do partido para o ex-governador de São Paulo João Doria, mas ainda não desistiu de representar o tucanato na eleição presidencial.

A possível candidatura de Eduardo Leite tem apoio de líderes tucanos como o próprio senador cearense.

Quando eleito em 2018 ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite pegou um estado em grandes dificuldades para fazer investimentos e até para pagar os salários do funcionalismo público.

Uma política de ajuste fiscal, conforme disse o governador em contato com esta colunista na última quarta-feira (20) em Fortaleza, possibilitou o início da retomar da capacidade de investimento e regularizar a situação dos salários dos servidores.

Vídeo institucional

Em uma das inserções a qual a coluna teve acesso, Tasso Jereissati aparece que o partido deixa marcas na gestão quando governa. “Na geração de empregos, no equilíbrio das contas públicas e no social”. Em seguida, o governador Eduardo Leite aparece no vídeo dizendo que, assim como ocorreu no Ceará, ele organizou o Estado do Rio Grande do Sul.

Eduardo Leite Ex-governador do Rio Grande do Sul “Está sendo assim no Rio Grande do Sul, senador Tasso. O governo priorizou o equilíbrio das contas, fizemos profundas reformas e, com a casa em ordem, o estado tem mais fôlego para investir nas pessoas em obras estruturantes como foi aí no Ceará”.

A peça se encerra com o cearense dizendo que o Partido quer “fazer mais pelo Brasil”.

Gestão no Ceará

As administrações de Tasso no Ceará - ele foi governador por três mandatos - são reconhecidas pelo ajuste das contas e a organização da máquina pública estadual. O modelo de desenvolvimento econômico vem sendo mantido até os dias atuais.

Com as contas em dia, o Ceará tem apresentado poder de fazer investimentos públicos, contratar servidores, expandir a rede de ensino e saúde, por exemplo, sem o comprometimento da saúde fiscal. Essas políticas são reconhecidas por organismos nacionais e até internacionais.