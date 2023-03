Em meio ao cenário econômico desfavorável, Elmano cancela criação de fundo de estabilidade fiscal

O governador Elmano de Freitas (PT) mandará à Assembleia Legislativa um projeto por meio do qual cancela a criação do Fundo Estadual de Sustentabilidade Fiscal do Ceará (Fesf), apurou esta coluna com exclusividade. A medida foi aprovada pelo Legislativo em fevereiro passado como parte de um conjunto de medidas para recompor perdas de arrecadação do Estado.