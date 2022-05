Em liminar, ministro do TSE ordena retorno do prefeito e da vice de Coreaú aos cargos

O ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concedeu liminar ordenando o retorno aos cargos do prefeito de Coreaú, Edézio Sitônio (PDT), e da vice-prefeita, Erika Frota. Ambos haviam sido afastados das funções no início do mês após condenação em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por abuso de poder econômico e compra de votos.

Na decisão, o ministro também ordena que o TRE-CE suspenda as eleições suplementares, que ainda seriam marcadas, até o julgamento definitivo dos recursos do prefeito e da vice na Corte Superior.

Edézio e Érika foram afastados dos cargos neste mês após o julgamento condenatório do TRE, que determinava novas eleições. Já estava exercendo o cargo, o presidente da Câmara Municipal, vereador Anastácio Teles, o “Caburé”.

Na decisão, Alexandre de Moraes argumentou no sentido de que há dúvidas sobre a utilização de algumas provas apontadas na denúncia e aceitas pelo TRE-CE. O assunto, evidentemente, será tratado com mais profundidade no julgamento de mérito do recurso no plenário.

Enquanto não for julgado em definitivo o recurso, os gestores continuam nos cargos.