Em decisão pessoal, chefe da Casa Civil anuncia que deixa o governo ao fim deste ano

O jornalista Chagas Vieira, chefe da Casa Civil dos governos Camilo e Izolda, não continuará no Executivo no governo Elmano. Ele comunicou, por meio das redes sociais, que deixa o cargo, agradecendo o convite de Elmano para que ele permanecesse no governo. “É uma decisão pessoal”, reforçou.

Chagas iniciou trabalho na chefia da comunicação do governo logo em 2015, quando Camilo Santana assumiu. Antes disso, ele já havia trabalhado na campanha vitoriosa do governador em 2014. Em 2020, recebeu o convite de Camilo para assumir a chefia da Casa Civil, cargo no qual permanece até hoje, mesmo após a troca no Executivo, quando Izolda Cela assumiu o cargo.