O 'pensador da campanha' vitoriosa, segundo o governador eleito Elmano de Freitas

Chefe da Casa Civil nos governos Camilo Santana e Izolda Cela, Chagas Vieira não foi para a linha de frente da campanha eleitoral, mas atuou nos bastidores e na estratégia da vitoriosa campanha de Elmano de Freitas – eleito no primeiro turno para o governo do Estado. E quem atesta é o próprio governador eleito.

No último domingo (2), após a confirmação da vitória nas urnas, o nome do secretário-chefe da Casa Civil foi um dos primeiros citados na lista de agradecimentos de Elmano.

Elmano de Freitas Governador eleito (PT) “Nos ajudou a pensar cada passo, cada momento, cada ideia... Quero agradecer ao amigo Chagas Vieira, um grande pensador dessa campanha”.

Chagas Vieira, assim, puxa a lista dos secretários que devem estar nos planos do governador eleito para seguirem colaborando com a gestão pública.

A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, que conta com a simpatia do setor produtivo, é outro nome valorizado no atual staff.