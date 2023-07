Elmano manda projeto à Assembleia para criar secretaria de proteção animal

O governador Elmano de Freitas (PT) enviou à Assembleia Legislativa do Estado nesta terça-feira (11) um projeto por meio do qual cria uma nova Secretaria para o Estado: a de proteção animal. A temática é tratada atualmente por uma coordenadoria na Secretaria de Meio Ambiente.

Assunto sensível e com repercussão social e eleitoral crescente, a pauta animal vinha sob estudo por parte do governo do Estado.

O governador Elmano fez o anúncio nas redes sociais e disse estar atendendo a uma demanda dos movimentos que atuam em proteção aos animais.

“Atendendo a uma antiga reivindicação das entidades que atuam em defesa dos animais, que inclusive estiveram conosco recentemente reforçando o apelo, estou enviando à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que cria a Secretaria da Proteção Animal. A formatação da Pasta, que executará as políticas públicas voltadas para o tema, foi realizada com muita sensibilidade, critério e responsabilidade, de acordo com as condições do Governo do Estado. A causa animal é um tema de grande importância e que tem toda a nossa atenção!”, diz a postagem do governador nas redes sociais.



Esta coluna apurou que a Assembleia vai apreciar o projeto antes do recesso parlamentar.

