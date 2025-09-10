Diário do Nordeste
Elmano faz troca na equipe: Hugo Figueiredo assume o comando da Etice

Engenheiro deixou, recentemente, o comando do Porto do Pecém e volta à gestão Elmano de Freitas

Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 17:44)
Legenda: Hugo Figueiredo também já comandou a Companhia de Gás do Ceará (Cegás)
Foto: Kid Júnior

O governador Elmano de Freitas (PT) decidiu promover uma mudança no comando da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), apurou esta coluna com exclusividade. Sai Francisco Barbosa e entra no posto o engenheiro Hugo Figueiredo, um nome conhecido do governismo, com passagem pelo comando do Porto do Pecém e da Cegás, a companhia de gás do Estado. 

A troca é reflexo de um desejo do governador de imprimir maior celeridade em projetos de inclusão digital e conectividade, consideradas prioritárias pela gestão. Entre as ações em curso estão os programas Cinturão Digital, que busca levar internet de alta velocidade a todas as regiões do Estado e integrar serviços públicos à lógica da transformação digital. 

Figueiredo já foi oficialmente convidado e aceitou o cargo. A indicação deve ser formalizada no Diário Oficial do Estado.  

TCE suspendeu licitações do órgão recentemente 

O novo presidente chega com a missão de requalificar a atuação da Etice, dias após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspender licitações que somam R$ 254 milhões vinculadas à empresa. A decisão do Corte de Contas considerou possível conluio entre as empresas do certame. 

Na oportunidade, a empresa pública emitiu nota esclarecendo que as atas suspensas pelo Tribunal de Contas "nunca foram usadas por nenhum órgão público do Ceará". Ainda segundo a nota, não houve qualquer prejuízo aos cofres estaduais.